Papa Orlando Bloom: „Ich habe diesen Draufgänger noch immer in mir“

12.02.2021 19:36 Uhr

Durch die zwei Kinder habe sich vieles in seinem Leben von Orlando Bloom zum Positiven verändert, doch er muss nun auch mehr auf sich aufpassen.

„Ich liebe es, Vater zu sein“, verriet Orlando Bloom im Interview mit t-online. Durch die Kinder habe sich vieles in seinem Leben zum Positiven verändert, doch er müsse nun auch mehr auf sich aufpassen. Denn: „Adrenalin ist eines der Dinge, die mich antreiben. Das hält mich irgendwie aufrecht“, erklärt der Brite.

Sicherheit ist für ihn oberstes Gebot

Der 44-Jährige gibt zu: „Da ist dieser Junge aus Kent in mir, der ab und zu mal raus will. Ich habe diesen Draufgänger noch immer in mir.“ Seit er Vater ist, stürze er sich allerdings nicht mehr so leichtfertig in Abenteuer. „Ich habe nicht aufgehört, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Aber wenn ich jetzt mit meinem Motorrad unterwegs bin oder Mountainbike im Gebirge fahre, steht Sicherheit an erster Stelle. Ich will mich nicht verletzen oder – Gott bewahre – etwas Schlimmeres“, so Bloom weiter.

Frauen verdienen mehr Respekt

Auch in Bezug auf Frauen habe sich der Schauspieler in den letzten Jahren verändert.

Was er gelernt hat? „Pass auf, wie du mit einer Frau kommunizierst. Denn auch wenn du nicht sprichst, kommunizierst du mit ihr – deine Körpersprache, dein Gesichtsausdruck und deine Augen, all das zählt“, erklärt der Filmstar und Verlobte von US-Popstar Katy Perry im Interview und betont: „Frauen sind wunderschön und sie verdienen es, verehrt und respektiert zu werden. Jemanden zu lieben, ist das schönste Geschenk der Welt.“

Orlando Bloom und die Frauen

Von 2002 bis 2006 führte Orlando Bloom eine Beziehung mit Schauspielerin Kate Bosworth. Seit Anfang 2007 war er mit dem Model Miranda Kerr liiert. Anfang Januar 2011 wurden das Paar Eltern eines Jungen.

Im Oktober 2013 wurde bekannt, dass sie sich getrennt haben. Von Anfang 2016 bis März 2017 war Bloom mit der US-Popsängerin Katy Perry liiert. Nach einer Beziehungspause kam das Paar im April 2018 wieder zusammen. Im Februar 2019 haben sich beiden verlobt. Im August 2020 wurden sie Eltern einer Tochter.