„Papa vermisst dich“: Prinzessin Charlotte schreibt an Diana

Familie Cambridge bei einem Auftritt in London (hub/spot)

14.03.2021 16:00 Uhr

In Großbritannien wird am heutigen 14. März Muttertag gefeiert. Die Kinder von William und Kate erinnern dabei auch an ihre verstorbene Großmutter Diana.

Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) zeigen auf Instagram selbstgemachte Karten von Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2). Die haben die royalen Sprösslinge anlässlich des britischen Muttertags, der dort am heutigen 14. März gefeiert wird, für ihre „Oma Diana“ gebastelt.

Zusammen mit den Fotos der Karten richten William und Kate eine Botschaft an all diejenigen, die mit Trauer zu kämpfen haben: „Auch in diesem Jahr wird der Muttertag anders sein. Viele von uns werden von ihren Lieben getrennt sein, freuen sich aber auf eine Zeit in nicht allzu ferner Zukunft, in der wir unsere Mutter wieder umarmen können. Aber für diejenigen, die Trauer erleben, kann der heutige Tag besonders herausfordernd sein.“ Weiter heißt es in dem Post: „Jedes Jahr am Muttertag machen George, Charlotte und Louis für William Karten, die an ihre Oma Diana erinnern.“

„Papa vermisst dich“

Die Karten der Kinder, die auf Instagram zu sehen sind, sind mit Blumen, Herzen und Tieren verziert. Bei den beiden älteren Geschwistern sind auch handgeschriebene Nachrichten an Diana dabei, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam. Prinzessin Charlotte schreibt darin unter anderem: „Papa vermisst dich.“