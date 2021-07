Papst Franziskus nach Darm-OP aus Krankenhaus entlassen

Vor seiner Entlassung besuchte Papst Franziskus noch die Kinderkrebsstation des Krankenhauses. (wue/spot)

14.07.2021 16:21 Uhr

Wenige Tage nach einer Operation am Darm ist Papst Franziskus aus dem Krankenhaus entlassen worden. Gegen Mittag ist das Oberhaupt der katholischen Kirche wieder im Vatikan eingetroffen.

Zehn Tage nach seiner Darm-OP hat Papst Franziskus (84) die Gemelli-Klinik in Rom wieder verlassen. Das bestätigte Vatikansprecher Matteo Bruni (44) laut eines Berichts des Nachrichtenportals „Vatican News“.

Der Papst habe nach der Entlassung eine Marienikone in der Basilika Santa Maria Maggiore besucht. Dort habe er sich bedankt, dass die Operation gut verlaufen sei und zudem für alle kranken Menschen gebetet – insbesondere für jene Patienten, mit denen er im Krankenhaus Kontakt hatte. Gegen Mittag soll Papst Franziskus dann im Vatikan eingetroffen sein.

„Vergessen wir nicht, für die Kranken zu beten“

Am 4. Juli hatte sich Franziskus wegen einer Erkrankung des Dickdarms einer geplanten Operation unterzogen. Bruni hatte kurz darauf bestätigt, dass der Papst „gut auf den Eingriff unter Vollnarkose“ reagiert habe. Eine Woche nach dem Eingriff hatte Franziskus sich wieder in der Öffentlichkeit gezeigt und von einem Balkon des Krankenhauses aus mit den Gläubigen gebetet. Vor der Entlassung besuchte er zudem am Dienstag die Kinderkrebsstation der Klinik.

Ich danke allen für die Nähe im Gebet und für die Zuneigung, die ich während meines Krankenhausaufenthalts erfahren durfte. Vergessen wir nicht, für die Kranken zu beten und für alle, die ihnen beistehen. — Papst Franziskus (@Pontifex_de) July 14, 2021

Zahlreiche Genesungswünsche hatten Papst Franziskus während seines Aufenthalts in dem Krankenhaus erreicht. Auf Twitter bedankte sich der 84-Jährige nun in einem kurzen Statement: „Ich danke allen für die Nähe im Gebet und für die Zuneigung, die ich während meines Krankenhausaufenthalts erfahren durfte. Vergessen wir nicht, für die Kranken zu beten und für alle, die ihnen beistehen.“