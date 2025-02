Andauernde Beschwerden Papst Franziskus wegen Bronchitis im Krankenhaus

Papst Franziskus hat eine anhaltende Bronchitis. (mia/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 12:03 Uhr

Papst Franziskus ist in die Poliklinik Gemelli eingeliefert worden. Die Ärzte führen diagnostische Tests und eine Behandlung seiner Bronchitis durch. Schon vorher hatte die Erkrankung des 88-Jährigen seine Arbeit beeinflusst.

Der Papst ist im Krankenhaus. Nach seiner Morgenaudienz ist Papst Franziskus (88) in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie "Vatican News" unter Berufung auf die Pressestelle des Heiligen Stuhls am Freitag bekanntgab.

Der Grund ist eine Bronchitis, die dem Papst schon länger zu schaffen macht. "Heute Morgen, nach seiner Audienz, wird Papst Franziskus in die Poliklinik Agostino Gemelli eingeliefert, um sich den notwendigen diagnostischen Tests zu unterziehen und die Behandlung seiner anhaltenden Bronchitis fortzusetzen", heißt es in der Erklärung demnach.

Schon mehr als eine Woche krank

Die Krankheit hatte dem Kirchenoberhaupt zuletzt zunehmend die Arbeit erschwert. Schon am 6. Februar hatte das Presseamt eine Erklärung veröffentlicht, in der es hieß, dass der Papst seine Audienzen in seiner Residenz in der Casa Santa Marta abhalten werde. Bei den letzten beiden Generalaudienzen am Mittwoch hatte er seine Mitarbeiter gebeten, seine vorbereiteten Reden vorzulesen.