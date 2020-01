Papst rutscht die Hand aus – nachdem diese Lady an ihm zerrte

„Herr, schick Geduld vom Himmel!“ Das dürfte sich Papst Franziskus (83) am Silvesterabend gedacht haben. Dort wollte sich das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche besonders volksnah geben und möglichst vielen Menschen die Hand geben.

Dabei wurden auf dem Petersplatz viele Hände geschüttelt, Kinder hochgehoben und geküsst. Allerdings befand sich unter den vielen wartenden Gläubigen eine Frau, die für einen besonders denkwürdigen Moment mit Skandal-Charakter sorgt.

„Kein gesellschaftliches Vorbild!“

So zeigt ein neues Schockvideo, das aktuell für große Diskussionen sorgt, wie ein sichtlich genervter Papst auf die Hand einer Gläubigen haut. Doch was war da los?

Der 83-Jährige wollte scheinbar das Bad in der Menge beenden. Doch eine Wartende konnte offensichtlich nicht akzeptieren, dass das Kirchenoberhaupt einfach so an ihr vorbeizieht und packte ihn penetrant an der Hand und ließ den 83-Jährigen auch gar nicht mehr los.

Dieser versuchte sich aus der Umklammerung zu lösen, doch es gelang ihm nicht. Erst nachdem der Papst der aufdringlichen Frau auf die Hand schlug und ein Bodyguard ihm flugs zur Hilfe eilte, ließ sie seine Hand los. Sichtlich verärgert wandte sich der gebürtige Argentinier ab.

Darf ein Papst das?

Nun spaltet diese skurrilen Begegnung die Gemüter. Im Netz und auch in den Medien kam nun auch die Frage auf, ob ein Papst denn überhaupt so hätte reagieren dürfen. So wirft ihm beispielsweise ein Twitter-Nutzer vor: „Papst Franziskus war in dieser Szene jedenfalls kein gesellschaftliches Vorbild.“ Ein anderer Nutzer scheint etwas mehr Verständnis für ihn zu haben: „„Tät ich auch so. Der Papst ist in allererster Linie ein Mensch.“

In der Zwischenzeit hat sich der Papst öffentlich für dieses Verhalten entschuldigt und sagte: „Manchmal verlieren wir die Geduld, ich bitte um Entschuldigung für das schlechte Beispiel.“ Jetzt stellt sich nur eine Frage, die eine Twitter-Nutzerin perfekt auf den Punkt brachte: „Man kann den Papst nicht einfach zu sich ziehen. Was geht im Kopf der Frau vor?“