Paralympische Spiele: Diese Royals wünschen den Athleten viel Glück

24.08.2021 18:30 Uhr

Am 24. August wurden die Paralympischen Spiele in Tokio offiziell eröffnet. Einige Royals wünschten den teilnehmenden Athleten via Social Media vorab viel Glück. Allen voran: Prinz William und Herzogin Kate.

Vom 24. August bis zum 5. September finden im japanischen Tokio die Paralympischen Spiele 2020 statt. Am Tag der Eröffnung des internationalen Sportwettbewerbs wünschten gleich mehrere Royals den teilnehmenden Athleten via Social Media viel Glück. Allen voran: Prinz William und Herzogin Kate (beide 39).

„Wir können es nicht erwarten, das Talent und das Können zu sehen, das in den kommenden zwei Wochen zur Schau gestellt wird“, schrieben der älteste Sohn von Prinz Charles (72) und der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) und seine Frau am Dienstag (24. August) bei Twitter. Neben dem paralympischen Team ihrer Heimat Großbritannien und Nordirland wünschten sie „allen Athleten aus der ganzen Welt“ viel Glück bei den Spielen, die aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden mussten.

Wishing @ParalympicsGB and all the athletes from around the world the best of luck in this year's #Paralympics.

We can’t wait to see the talent and skill displayed over the next two weeks #ImpossibleToIgnore

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 24, 2021