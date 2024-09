Ehemann und alle Kinder anwesend Paris Fashion Week: Victoria Beckham feiert Show mit Stars und Familie

Victoria Beckham zeigte sich bei ihrer Show im schlichten Anzug in Schwarz. (jom/spot)

SpotOn News | 28.09.2024, 11:46 Uhr

Victoria Beckham hat bei der Pariser Fashion Week ihre neue Kollektion präsentiert. Zur Show kam nicht nur ihre Familie, sondern auch zahlreiche Promis ließen sich das Event nicht entgehen.

Victoria Beckham (50) hat am Freitag ihre Frühjahr/Sommer-Kollektion für 2025 bei der Paris Fashion Week gezeigt. Im Publikum der Show nahmen namhafte Persönlichkeiten Platz. Und auch ihre Familie rund um Ehemann David Beckham (49) zeigte ihre Unterstützung und war in der Front Row präsent.

Video News

Gastgeberin schwärmt von tollem Abend

Mit Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) und Harper (13) waren alle Kinder von Victoria Beckham anwesend. Ebenfalls zeigten Brooklyns Frau Nicola Peltz-Beckham (29) und Cruz Beckhams Freundin Jackie Apostel ihre Unterstützung. David Beckham postete bei Instagram ein Foto, das noch vor der Show entstanden ist. "Auf dem Weg zu Mamas Show und ein Foto zu machen war ein bisschen herausfordernd -'Papa bevor du es postest, müssen wir alle genehmigen'", schrieb der ehemalige Fußballprofi zu dem Bild, das ihn mit Harper, Cruz und Romeo zeigt. "Ich liebe euch alle, kann es kaum erwarten, euch zu sehen, Brooklyn und Nicola." Letztere kamen offenbar getrennt von der Familie zur Show.

Harper bezauberte an dem Abend in einem rosafarbenen Satinkleid, ihre Brüder setzten auf sehr unterschiedliche Looks. Brooklyn erschien im Smoking mit schwarzer Fliege, Cruz trug einen blauen Retro-Anzug und Romeo setzte auf einen lässigen Look mit schwarzer Lederjacke und schwarzer Sonnenbrille.

Sichtlich erleichtert schritt Victoria Beckham am Ende den Laufsteg ihrer Show entlang. Sie trug einen schlichten Anzug in Schwarz und warf der Menge eine Reihe von Küsschen zu. "Was für eine tolle Nacht", schrieb sie bei Instagram zu einem Clip ihres Auftritts. Vielen Dank an mein unglaubliches Team, ich liebe euch alle. Küsse aus Paris."

Bei der Show ließen sich laut "Daily Mail" auch zahlreiche Promis blicken, darunter "Vogue"-Chefin Anna Wintour (74), Schauspielerin Sofia Vergara (52), Schauspieler Joel Edgerton (50) sowie die Models Helena Christensen (55) und Shanina Shaik (33).