Paris Hilton demonstriert so ihre Unterstützung für Britney Spears

25.06.2021 15:00 Uhr

Ich-Darstellerin und Mutter aller It-Girls Paris Hilton hat der unglücklichen Britney Spears ihre Unterstützung gezeigt.

Britney Spears verriet am Mittwoch (23. Juni) vor Gericht, dass sie sich nicht zu ihren Kämpfen unter ihrer Vormundschaft geäußert hatte, die sie als „missbräuchlich“ bezeichnete, weil auch sie Paris Hilton zunächst nicht geglaubt hatte, als die berühmte Hotel-Erbin über ihre traumatischen Erlebnisse im Internat sprach.

Paris Hilton liked Tweets

Und obwohl Paris sich nicht direkt dazu geäußert hat, versah sie eine Reihe von Tweets über die Situation mit Likes.

Ein Tweet, den die Hotelerbin mit einem Like versah, lautete: „Es ist lustig, dass die Medien versuchen zu sagen, dass Britney Paris nicht über das Internat glaubt, aber sie hat das in Wirklichkeit als Beispiel genommen und gesagt, wenn ich das alles durchmache und ich ihr zuerst nicht glaube, wer wird mir dann glauben?“

Paris hat Verständnis

Und ein weiterer Tweet verkündete: „Paris Hilton versteht, was Britney während ihrer Rede meinte. Sie weiß, dass das nicht bedeutet, dass sie ihr nicht glaubt, sondern dass es ein Beispiel dafür war! #FreeBritney.“

Auch Paris‘ Mutter Kathy Hilton und Schwester Nicky haben ihre Unterstützung für Britney Spears geteilt. In einem Gespräch mit Andy Cohen in der ‚Watch What Happens Live‘-Show enthüllte Nicky: „Sie sollte wissen, dass wir ihr glauben. Befreit Britney!“ (Bang/KT)