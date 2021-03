Paris Hilton: „Endlich zu Hause mit meinem Freund und es ist unglaublich!“

Paris Hilton: "Endlich zu Hause mit meinem Freund und es ist unglaublich!"

25.03.2021 22:10 Uhr

Paris Hilton ist bereit, "ein richtiges Leben zu leben". Was auch immer das bedeutet.

Die 40-Jährige hat sich vor kurzem mit Carter Reum verlobt und genießt es, die Zeit während der Coronavirus-Pandemie mit ihrem Liebsten zu Hause zu verbringen.

Paris Hilton war „noch nie so glücklich“

Diese Zeit habe ihr die Möglichkeit gegeben, ihre Prioritäten „neu zu bewerten“ und nun ist sie bereit, in die nächste Phase ihres Lebens zu treten. Paris Hilton erzählte dem britischen Magazin „Tatler“: „Ich genieße es. Ich bin an der besten Stelle in meinem Leben. Ich war noch nie so glücklich. Ich bin endlich zu Hause mit meinem Freund und es ist so unglaublich. Mein Leben war so hektisch, 250 Tage im Jahr auf Reisen, zwei Jahrzehnte lang. Natürlich ist es eine wirklich beängstigende Zeit auf der ganzen Welt und mein Herz schlägt für alle. Aber ich versuche, den Silberstreif am Horizont zu sehen, und für mich war es wunderbar, mein Leben und meine Prioritäten neu zu bewerten.”

Kinder sollen kommen

Der Zukunft schaut die Blondine voller Freude entgegen und kann es kaum erwarten, eine Familie zu gründen.

“Ich habe ein so erfülltes Leben gelebt, dass ich jetzt weiß, dass ich glücklich bin, wenn ich zu Hause bin. Und ich freue mich auf die nächste Phase meines Lebens: erwachsen zu werden und zu heiraten und ein Kind zu haben – Kinder – und ein richtiges Leben zu führen. Denn das konnte ich vorher nie tun.“ (Bang)