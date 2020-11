22.11.2020 13:20 Uhr

Paris Hilton: Erfand sie wirklich mit Britney Spears das Selfie?

Paris Hilton behauptete bereits 2017, gemeinsam mit Britney Spears das Selfie erfunden zu haben. Drei Jahre später hat sich daran nichts geändert.

Vor gut drei Jahren stellte Paris Hilton (39, „House of Wax“) auf Twitter die Theorie auf, gemeinsam mit Britney Spears (38, „Toxic“) im Jahr 2006 das Selfie erfunden zu haben. Nun erneuerte die Hotelerbin ihre Behauptung mit einem weiteren Tweet auf der Social-Media-Plattform. Umstritten bleibt sie.

„Vor 14 Jahren haben Britney Spears und ich das Selfie erfunden“, ist neben besagtem Foto zu lesen, das die „…Baby One More Time“-Interpretin und Hilton gemeinsam in die Kamera lächelnd zeigt.

Bereits im Jahr 2017 hatte die Tochter von Rick (65) und Kathy Hilton (61) das gleiche Foto, sowie ein weiteres von sich und Spears auf ihrem Account hochgeladen. Die Tatsache, dass sie die Erfindung des Selfies für sich und die einstige Pop-Prinzessin beanspruchte, hatte damals für Diskussionen im Netz gesorgt.

Schoss Madonna bereits 1985 das allererste Selfie?

Einige Nutzer twitterten vor drei Jahren ihrerseits noch ältere Fotos, die angeblich den Zeitpunkt der Geburt des Phänomens dokumentieren. Darunter befanden sich ein scheinbares Selfie von Popstar Madonna (62) aus dem 1985er Film „Susan… verzweifelt gesucht“, sowie eine Szene aus dem Streifen „Thelma & Louise“ (1991) mit Geena Davis (64) und Susan Sarandon (74) in den Hauptrollen. Ein weiteres Foto stammte sogar aus dem Jahr 1910.

2020 hält sich der Wiederstand gegen Hiltons Theorie in Grenzen. Viele ihrer Follower reagierten mit Zustimmung oder dem für die Hotelerbin typischen Satz „That’s hot“, den sie sich vor einigen Jahren patentieren ließ. Dennoch: ein Twitter-Nutzer verlinkte in der Kommentarzeile eine vermeintliche Liste der „10 ältesten Selfies aller Zeiten“. Auf Platz eins schaffte es ein Foto, das bereits im Jahr 1839 aufgenommen wurde.

(wag/spot)