Paris Hilton glaubt ganz fest an Kim Kardashians Anwalts-Träume

Dienstag, 14. Mai 2019 12:36 Uhr

Paris Hilton denkt, dass es Kim Kardashian West zu einer äußerst erfolgreichen Anwältin bringen wird. Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin absolviert gerade eine vierjährige Ausbildung bei einer Anwaltsfirma in San Francisco.

Quelle: instagram.com

Ihre Hollywood-Kollegin Paris kann nur den Hut vor Kim ziehen. „Wir sind einfach beide sehr stolz aufeinander. Wir haben beide unsere eigenen Imperien gegründet. Ich bin einfach so stolz auf sie. Ich denke, dass sie eine brillante Anwältin sein würde. Sie hat bereits so viel Arbeit geleistet, um Leute aus dem Gefängnis zu befreien. Sie ist brillant und gut organisiert“, schwärmt die 38-Jährige gegenüber ‚Access Hollywood‘.

Vielbeschäftigt

Das Verhältnis zwischen den zwei Promi-Ladys könnte derzeit nicht besser sein. So lud Paris die vierfache Mutter sogar dazu ein, in ihrem neuen Musikvideo zum Track ‚Best Friend’s Ass‘ mitzuspielen. „Ich kann es nicht erwarten, [den Track] live zu performen. Das Video und dieser Song – sie sind einfach so heiß“, freut sich die Geschäftsfrau.

Ein gemeinsames TV-Projekt mit der Ehefrau von Kanye West kann sich die Blondine jedoch momentan nicht vorstellen. „Mir werden ständig Realtiy-Shows angeboten, aber ich bin im Moment so mit Reisen beschäftigt, dass ich gar keine Zeit hätte“, stellt Paris klar. „Ich habe den ganzen Sommer lang Konzerte.“