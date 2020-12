10.12.2020 22:03 Uhr

Paris Hilton hat „die Liebe ihres Lebens“ gefunden!

Seit einem Jahr ist Paris Hilton in einer Beziehung mit dem Autor Carter Reum. Wie sehr sie ihn liebt und wie toll die Beziehung für Paris ist, erzählt sie nun in einem Interview.

In der Vergangenheit musste Paris Hilton viel durchmachen. Nicht nur wurde sie in ihrer Jugend in einem Internat aufs Übelste missbraucht, sondern auch mehrere ihrer vergangenen Beziehungen waren alles andere als gut. In einem Interview mit der „ELLE“ erzählt sie nun, dass sie von fünf ihrer Ex-Freunde misshandelt und geschlagen wurde. Umso schöner ist es, dass sie nun glücklicher denn je in ihrer Beziehung mit Carter Reum, den sie als „die Liebe ihres Lebens“ bezeichnet.

Schönste Beziehung für Paris

Die Hotelerbin könnte nicht glücklicher mit dem Unternehmer sein, mit dem sie seit einem Jahr liiert ist. Die Beziehung mit Carter sei nicht mit ihren vergangenen zu vergleichen. „Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit jemanden zusammen bin, der mir ebenbürtig ist. Er will nichts außer meiner Liebe von mir. Es ist ein so unglaubliches Gefühl, das zu wissen und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich meine Schutzmauer heruntergerissen habe und mein Herz jemandem geöffnet habe“, schwärmt die Blondine.

Die Liebe ist stärker als die Vergangenheit

Aufgrund vergangener Erlebnisse sei es ihr nicht leicht gefallen, sich jemandem komplett zu öffnen. „Nach allem, was ich im Leben durchgemacht habe, beschützte ich mein Herz sehr und ließ kaum Leute hinein. Aber mit Carter ist es einfach so natürlich passiert – als ob er derjenige war, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Ich bin also glücklich, dass ich geduldig war und auf den einen gewartet habe“, freut sich die 39-Jährige im Gespräch mit „E! News“.

Auch Carter ist überglücklich

Ihr Liebster kann die Komplimente nur zurückgeben. „Sie ist so exotisch und hat die unglaublichsten babyblauen Augen und die süßeste Persönlichkeit. Ich liebe es, dass sie Tiere genauso liebt wie ich“, verrät der Autor. Es scheint für beide also zu passen. Nach ihren ganzen schlechten Erfahrungen hat sich Paris eine so gute Beziehung mehr als verdient.

Internat brachte Traumata

In ihrer Doku „This is Paris“ sprach die 39-Jährige erstmals über ihre traumatischen Erlebnisse im Internat „Provo Canyon School“: „Das Personal hat schreckliche Dinge gesagt. Sie ließen mich ständig schlecht fühlen und schikanierten mich. Ich denke, es war ihr Ziel, uns zu zerstören. Und sie haben uns auch körperlich missbraucht, schlugen und würgten uns. Sie wollten den Kindern Angst einflößen, damit wir zu ängstlich sind, um ihnen nicht zu gehorchen.“ Auch Tattoo-Künstlerin Kat Von D ging auf die „Provo Canyon School“ und berichtete nach Paris‘ Doku von ihrer eigenen Zeit dort. (Bang/AKo)