Paris Hilton jammert wegen ihres Blondchen-Images

28.02.2021 10:03 Uhr

Das einstige It-Girl Paris Hilton hat es offenbar satt, stets als am selbst kreierten Image als dummes Blondchen belächelt zu werden.

Die Hotelerbin erregte in den 2000er-Jahren dank der Reality-Serie „The Simple Life“, in der sie sich an der Seite von Nicole Richieals besonders naiv und dumm präsentierte, viel Aufmerksamkeit.

„Ich habe hart gearbeitet“

Dass ihr das Image ihres Charakters immer noch nachhängt, findet Paris Hilton heute sehr belastend. „Es gibt viele Vorurteile. Da ich aus einer Familie mit einem bekannten Nachnamen komme, glauben viele Leute, dass ich es für selbstverständlich halte und verzogen bin und stets Essen bereit habe und keinen einzigen Tag in meinem Leben gearbeitet habe“, klagt Paris. „Aber diese Meinung ist so weit von der Realität entfernt. Ich habe hart gearbeitet und habe mich nie so verhalten, als ob ich anders als andere wäre.“

Die echte Paris nie kennengelernt

Im Gespräch mit dem „L’Officiel“-Magazin offenbart die 40-Jährige, dass viele Leute die reale Paris nie kennengelernt hätten, da sie lange Zeit nach außen hin eine Maske getragen habe. „Nachdem sie mich in ‚The Simple Life‘ gesehen haben, nehmen sie an, dass ich im realen Leben genauso bin, aber es war eine Rolle. Ich bin klug. Ich bin keine dumme Blondine, ich bin einfach sehr gut darin, es vorzugeben“, betont die Geschäftsfrau. (Bang)