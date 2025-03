Stars Paris Hilton: Kinder sind ‚verwirrt‘ nach Verlust ihres Hauses durch Waldbrände in L.A.

Paris Hilton - MTV VMAS 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.03.2025, 09:00 Uhr

Die Villa der Unternehmerin fiel der Feuerkatastrophe in Kalifornien zum Opfer - ihre Kinder können den Verlust nicht begreifen.

Paris Hiltons Kinder sind nach dem Verlust ihres Zuhauses „so verwirrt“.

Die Hotelerbin und ihr Ehemann Carter Reum ziehen Sohn Phoenix (2) und Tochter London (15 Monate) zusammen groß. Im Januar wurde das Zuhause der vierköpfigen Familie in Malibu durch die schweren Waldbrände zerstört.

Wie die 43-Jährige gegenüber dem britischen ‚Grazia‘-Magazin enthüllt, verstehen ihre Kinder nicht, was passiert ist. „Sie aus ihrem Zuhause zu reißen, ist schwer für sie. Allein schon der Akt, das Haus zu verlassen. Wir mussten zweimal evakuieren“, offenbarte sie.

Paris war außerdem besorgt über die schlechte Luftqualität nach den Bränden. „Normalerweise gehen wir jeden Tag in den Park und Phoenix fragt immer wieder: ‚Warum können wir nicht rausgehen?‘ Wir haben viele Luftreiniger und Masken für den Fall, dass wir nach draußen müssen, und wir ergreifen Vorsichtsmaßnahmen, damit sie sicher sind“, erzählte sie.

Die ‚Stars Are Blind‘-Sängerin erlebt immer wieder Wellen der Traurigkeit, wenn sie sich an Dinge erinnert, die im Feuer zerstört wurden. „Meine Notizbücher, in denen ich meine Lieder geschrieben habe. Meinen Kunstraum mit den Bildern, die Phoenix gemacht hat“, zählte sie auf. „Jeden Tag sehe ich alte Videos und Fotos und erinnere mich an Dinge, die wir verloren haben, an die ich vorher nicht einmal gedacht habe.“

Paris glaubt nicht, dass Los Angeles „jemals wieder dasselbe sein wird“. Trotzdem will die Unternehmerin nicht aus der Hollywood-Metropole wegziehen. „Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Meine ganze Familie und meine Arbeit sind hier. Ich liebe es hier so sehr und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben“, gestand sie.