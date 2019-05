Paris Hilton liebt ihre 800 Perücken

Mittwoch, 29. Mai 2019 08:42 Uhr

Paris Hilton besitzt ganze 800 Perücken. Die 38-jährige Hotelerbin liebt es, ihr Aussehen regelmäßig zu verändern. Deshalb greift sie gerne zu verschiedenen Haarteilen: So kreiert Paris einen völlig neuen Look, ohne andauernd zum Friseur zu müssen.

Ein weiterer Vorteil der Perücken: Die Naturblondine entgeht so auch manchmal den Paparazzi. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ erklärt sie: „Ich besitze wahrscheinlich so um die 800 Perücken. Ich habe jede Farbe, jeden Style. Ich trug sie meistens im Disneyland oder so. Wenn ich in irgendeinem bestimmten Land bin oder einfach mal undercover gehen will, dann setze ich eine kurze, schwarze Perücke auf und bin so getarnt.“

Ihre Mutter Kathy Hilton brachte Paris schon früh bei, sich um ihre Haut zu kümmern, wie sie im Gespräch weiter verriet.

Mama hat’s ihr beigebracht

„Ich bin ganz natürlich und dafür danke ich meiner Mutter“, erklärt sie, „sie hat mir immer beigebracht, nicht zu sehr in die Sonne zu gehen und gut auf meine Haut zu achten. Einmal in der Woche gehe ich zu Angela Nice, um eine Gesichtsbehandlung machen zu lassen. Mein Favorit ist ihr Sauerstoff-Facial. Und dann hat sie noch ein anderes, das ist das Red Carpet-Facial. Danach stelle ich meinen Glam fertig und bin bereit für eine spaßige Nacht.“