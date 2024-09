Beauty & Fashion Paris Hilton: Sie ist das neue Gesicht von Agent Provocateur

Paris Hilton x Tan-Luxe Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 16:00 Uhr

Paris Hilton ist zum neuen Gesicht des 30. Jubiläums von Agent Provocateur ernannt worden.

Die 43-jährige Prominente und DJane ist das Gesicht der neuen Kampagne für die Dessous-Marke und beschrieb die Partnerschaft mit dem Label als „Hommage an ikonische Weiblichkeit“.

Hilton verriet in einem Gespräch gegenüber ‚WWD‘: „Es ist die ultimative Hommage an ikonische Weiblichkeit. AP hat für mich immer Selbstwertsteigerung und Eleganz verkörpert und es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit ihnen dieses Erbe feiern zu können.“ Die Marke wurde 1994 in England von dem Ehepaar Joseph Corré und Serena Rees gegründet, bevor das Unternehmen 2007 von der Private-Equity-Firma 3i gekauft wurde. Später wurde sie von der Investorengruppe Four Holdings übernommen und in den 2000er Jahren durch Kampagnen mit Kate Moss, Kylie Minogue und anderen Stars zu einem kulturellen Meilenstein. Im Jahr 2000 war Paris bei der Eröffnung des Geschäfts der Marke in Los Angeles mit dabei gewesen, wobei sich die Kreativdirektorin Sarah Shotton, die seit 25 Jahren für das Unternehmen arbeitet, freut, die Prominente zum Jubiläum mit an Bord zu haben.