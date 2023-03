Stars Paris Hilton: Sie wünschte sich Zwillinge

Paris Hilton - 2023 - House Of Y2K Launch Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2023, 18:00 Uhr

Paris Hilton enthüllte, dass sie sich schon immer Zwillinge gewünscht habe.

Die 42-jährige Hotelerbin hatte im Januar ihren Sohn Phoenix Barron Hilton Reum durch eine Leihmutter mit ihrem 42-jährigen Partner Carter Reum auf der Welt begrüßt.

Die Prominente verriet, dass sie sich zuvor darum bemüht hatte, ein Kind mithilfe von IVF zu bekommen, und hat jetzt erzählt, dass sie davon geträumt habe, selbst zwei Babys auf die Welt zu bringen. Hilton erzählte in ihrer bevorstehenden ‚Paris: The Memoir‘-Autobiografie, von der ein Auszug im ‚Time Magazine‘ veröffentlicht wurde: „Ich wollte schon immer Zwillinge haben: einen Jungen und ein Mädchen. ‚Es ist möglich‘, das sagte unser Arzt. In einer perfekten Welt…'“ Paris fügte auch hinzu, dass ihr Leben trotz ihrer Millionen und glücklichen Ehe nicht so „perfekt ist, wie es aussieht“. Der Reality-TV-Star sagte: „Wenn nur meine Welt so perfekt wäre, wie sie aussieht. Für so viele Menschen ist das wie Plug-and- Play, ein Baby zu bekommen, oder? So scheint es jedenfalls. Und wenn Sie ein Baby wollen, scheint es so, als würden gerade alle um Sie herum schwanger werden. Das ist scheiße, aber ich bin damit auch nicht allein“, erklärte Hilton.