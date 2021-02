Paris Hilton über ihre Verlobung: „Ich begann zu zittern und weinen“

22.02.2021 11:47 Uhr

Dass es geschehen würde, war abzusehen - trotzdem war Paris Hilton überrascht, als Carter Reum an einem Strand auf einer einsamen Insel vor ihr auf die Knie ging. "Ich begann zu zittern und weinen", so die 40-Jährige.

Paris Hilton (40, „House of Wax“) teilt in ihrem Podcast „This is Paris“ Details zu ihrer Verlobung mit Carter Reum (40). In einer Vorschau erklärt die Hotelerbin, dass sie schon länger darauf gehofft habe, von dem Moment aber doch überrascht gewesen sei. Reum hatte Hilton demnach unter dem Vorwand, ihre beiden Geburtstage nachzufeiern, auf eine private Insel entführt. Dort angekommen ging er – an ihrem 40. Geburtstag – am Strand auf die Knie. „Ich begann sofort zu zittern und zu weinen, weil ich so aufgeregt war“, erinnert sich Hilton. Der besondere Moment wurde noch besser, als Reum ihr eröffnete, dass auch ihre Familien auf der Insel seien, um mit ihnen die Verlobung zu feiern.

Dass es zu einem Antrag kommen würde, hatte Paris schon erahnt – und eigentlich schon zu ihrem Einjährigen im Dezember erwartet. „Als es nicht passierte, sagte ich nichts, aber ich war enttäuscht“, so Paris. Reum allerdings versicherte ihr, dass es etwas Besonderes werden würde, wenn er um ihre Hand anhält.

„Erst die Hochzeit, dann die Babys“

Weitere Pläne für das gemeinsame Leben stehen auch schon: Hilton will sowohl ihren Namen behalten, als auch Reums annehmen, also künftig Paris Hilton-Reum heißen. Zudem kann sie es nicht erwarten, eine Familie zu gründen. Das Paar hat bereits mit künstlicher Befruchtung angefangen, wie Hilton kürzlich mitteilte. Ihr Plan ist demnach, Zwillinge zu bekommen: Ein Mädchen und einen Jungen. Doch bevor es so weit ist, wird geheiratet: „Erst die Hochzeit, dann die Babys.“