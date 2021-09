Paris Hilton und andere Stars gratulieren Britney Spears zur Verlobung

Paris Hilton (l.) freut sich für Britney Spears. (tae/spot)

13.09.2021 17:00 Uhr

Popstar Britney Spears hat sich mit ihrem Partner Sam Asghari verlobt. Paris Hilton und weitere Stars sendeten nun ihre Glückwünsche an das Paar.

Britney Spears (39) hat allen Grund zur Freude. Am Sonntag (12. September) verkündete sie auf Instagram, sich mit ihrem Freund, Tänzer und Fitnesstrainer Sam Asghari (27) verlobt zu haben. Zahlreiche Stars gratulierten dem glücklichen Paar unter dem Video, in dem Spears stolz ihren Verlobungsring präsentiert. „Herzliche Glückwünsche, meine Liebe!“, schrieb etwa ihre gute Freundin Paris Hilton (40). „Ich freue mich so für dich! Willkommen im Club!“ Auch die Hotelerbin ist verlobt. Im Februar hielt ihr Partner, Unternehmer Carter Reum (40), um ihre Hand an.

Paris Hilton hörte von der freudigen Nachricht auf dem roten Teppich der MTV Video Music Awards am Sonntagabend. „Wirklich? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen“, erklärte sie im Interview mit „Entertainment Tonight“, „das macht mich so glücklich. Ich wünsche ihr einfach alle Liebe und alles Glück der Welt, das verdient sie.“

Seth Rogen wünscht ebenfalls „Viel Glück“

Radiomoderatorin Michelle Visage (52) sendete ebenfalls Glückwünsche unter dem Instagram-Post des Popstars. Modedesigner Christian Siriano (35) reagierte mit mehreren Feuer-Emoticons. Auch zahlreiche Fans scheinen sich über die Neuigkeit zu freuen: Mehr als 2,8 Millionen Instagram-Follower hinterließen ihre Likes. Unter Sam Asgharis Verlobungs-Post sammelten sich ebenfalls viele Kommentare. Komiker Seth Rogen (39) schrieb etwa schlicht „Mazel!“, Jiddisch für „Viel Glück“.

Britney Spears und Sam Asghari lernten sich im Jahr 2016 beim Dreh ihres Musikvideos zum Song „Slumber Party“ kennen und sind seit rund vier Jahren liiert.