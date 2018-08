Paris Hilton will also eine Wintermärchen-Hochzeit

Mittwoch, 1. August 2018 18:26 Uhr

Paris Hilton wünscht sich das Motto Winterwunderland für ihre Traumhochzeit im November. Nach ihrer Verlobung im Januar wollen die 34-jährige Society-Lady und ihr Liebster Chris Zylka, der sich als Ort für den Antrag eine Skipiste in Aspen in Colorado ausgesucht hatte, auch ihre Novemberhochzeit in Beverly Hills im Zeichen eines Wintermärchens feiern.

Die Partyplanerin Colin Cowie soll diesen Traum Realität werden lassen. Ein Bekannter verriet der Zeitschrift ‚The Sun‘: „Paris liebt Partys. Diese soll ohne Zweifel die unvergesslichste von allen werden. Sie plant, alles mit Eiszapfen zu dekorieren. Es wird ein wahres Winterwunderland.“

Und möglicherweise bekommen auch ihre Fans die Möglichkeit, einen Blick auf das Fest zu erhaschen. Der ehemalige ‚Simple Life‘-Star erzählte erst kürzlich, dass der 33-jährige Schauspieler und sie diverse Angebote für eine Realityshow rund um die Vorbereitungen, ihren großen Tag und die Nachwehen des Festes erhalten hätten. Bis jetzt hat das It-Girl sich bezüglich der Details zu seiner Hochzeit bedeckt gehalten. Ihr Brautkleid sei aber sehr elegant und die Zeremonie soll eher klein gehalten werden.

Quelle: instagram.com

Gästeliste sehr international

Nach ihrer Gästeliste gefragt gibt Paris gegenüber ‚E! News‘ zu: „Es wird schwer eine Auswahl zu treffen, da ich überall auf der Welt Freunde habe. Es wird also eine harte Entscheidung, sonst stehe ich am Ende mit einer Million Menschen da.“ Wenn das Paar dann verheiratet ist, kann es der 37-jährigen mit der Familienplanung gar nicht schnell genug gehen. „Ich denke, Kinder sind einfach der nächste logische Schritt. Ich will auf alle Fälle ein paar Cousins und Cousinen für die Kinder meiner Schwester Nicky und kann es selbst kaum erwarten, Mutter zu werden.“ Paris und der ‚Leftovers‘-Star daten sich seit 2016 und sie ist überzeugt, dass seine Liebe sie gerettet habe: „Es ist das beste Gefühl der Welt, den Menschen zu finden, der gleichzeitig dein bester Freund ist. Ich kann mir mein Leben mit niemand anderem vorstellen.“