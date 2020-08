23.08.2020 08:16 Uhr

Paris Hilton wurde im Internat misshandelt

Paris Hilton hatte offenbar doch nicht das zuckersüße, leichte Luxus-Leben, das sie ihren Fans viele Jahre präsentierte.

Der Reality-Star hat in dem kommenden Dokumentarfilm „This Is Paris“ über ihre unruhige Jugend gesprochen Die Erbin verrät, dass sie während des Besuchs eines Internats in Utah geistig, emotional und körperlich misshandelt wurde.

„Ich habe meine Wahrheit so lange begraben“, sagte Hilton gegenüber dem „People“-Magazin. „Aber ich bin stolz auf die starke Frau, die ich geworden bin. Die Leute mögen annehmen, dass mir alles in meinem Leben leicht gefallen ist, aber ich möchte der Welt zeigen, wer ich wirklich bin.“

Paris war eine Rebellin

„Es war so einfach, sich hinauszuschleichen und in Clubs und auf Partys zu gehen“, erinnert sich Hilton. „Meine Eltern waren so streng, dass ich rebellieren wollte. Sie wollten mich bestrafen, indem sie mein Handy und meine Kreditkarte wegnahmen, aber es funktionierte nicht. Ich ging immer noch alleine raus.“

Ende der 90er Jahre wurde die heute 39-Jährige aufgrund ihres Ungehorsams in mehrere Internate geschickt, zuletzt in die Provo Canyon School in Utah, wo Hilton insgesamt 11 Monate blieb.

Körperlicher Missbrauch, Schläge und Würgen

„Ich wusste, dass es schlimmer werden würde als anderswo“, sagte Hilton und fügte hinzu: „Es sollte eine Schule sein, aber die Klassen standen überhaupt nicht im Mittelpunkt. Von dem Moment an, als ich aufwachte bis ich ins Bett ging, wurde mir den ganzen Tag ins Gesicht gebrüllt. Das war ununterbrochene Folter.“

Sie fuhr fort: „Das Personal hat schreckliche Dinge gesagt. Sie ließen mich ständig schlecht fühlen und schikanierten mich. Ich denke, es war ihr Ziel, uns zu zerstören. Und sie haben uns auch körperlich missbraucht, schlugen und würgten uns. Sie wollten den Kindern Angst einflößen, damit wir zu ängstlich sind, um ihnen nicht zu gehorchen.“

Fesseln und Zwangsernährung

Drei der ehemaligen Klassenkameraden von Hilton werden in der Dokumentation ebenfalls zu Wort kommen und ihre Behauptungen des Missbrauchs untermauern, einschließlich der Tatsache, dass sie zwangsernährt wurden und zur Bestrafung gefesselt wurden.

Hilton fügte hinzu, dass die Schüler für „20 Stunden am Tag“ in Einzelhaft gesteckt wurden, wenn die Mitarbeiter über Pläne zur Flucht der Kinder informiert würden. „Ich hatte Panikattacken und weinte jeden Tag“, erzählte sie. „Mir ging es einfach so elend. Ich fühlte mich wie eine Gefangene und hasste das Leben.“

Als sie versuchte, es ihren Eltern zu sagen, habe ihr Wort gegen das der Internatsleitung gestanden.

„Ich konnte nicht wirklich mit meiner Familie sprechen, vielleicht alle zwei oder drei Monate“, enthüllte Hilton. „Wir waren von der Außenwelt abgeschnitten. Und als ich einmal versuchte, es ihnen zu sagen, bekam ich so viel Ärger, dass ich Angst hatte, es noch einmal zu erzählen. Sie schnappten sich das Telefon oder zerrissen Briefe, die ich schrieb. Sie sagten ‚Niemand wird dir glauben‘. Und das Personal sagte den Eltern, dass die Kinder gelogen haben. Meine Eltern hatten also keine Ahnung, was los war.“

Sie wollte nicht mehr drüber sprechen

Nachdem Hilton 1999 18 Jahre alt wurde, kehrte sie nach New York zurück, weigerte sich jedoch, über ihre Erfahrungen zu sprechen. „Ich war so dankbar, dass ich nicht mehr da war, ich wollte nie wieder drüber sprechen. Es war etwas wofür ich mich schämte. “

„This Is Paris“ wird am 14. September auf dem YouTube-Kanal der Millionen-Erbin das erste Mal ausgestrahlt.