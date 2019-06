Paris Jackson: Trip nach Paris

Sonntag, 23. Juni 2019 20:04 Uhr

Michael Jacksons seelisch stark belastete Tochter Paris erholt sich in der französischen Hauptstadt – kurz vor dem 10. Jahrestag seines Todes. Die 21-jährige ist mit ihrem Musikerfreund Gabriel Glenn und einer Gruppe enger Freunde in der Stadt.

Paris Jackson – die glaubt, dass sie in der Stadt der Liebe gezeugt wurde – hofft, dass die Schmerzen dieses tragischen Meilensteins in ihrem Leben sowie die jüngsten Behauptungen des Kindesmissbrauchs gegen ihren Vater gemildert werden können.

Auf Instagram schrieb sie auf Französisch: „Ein seltenes Bild meines aufrichtigen Lächelns, weil ich so glücklich bin, in meiner zweiten Heimatstadt zu sein.“ Paris Jackson teilte auch das Bild eines Buddha, der für seine spirituellen und beruhigenden Einflüsse bekannt ist, zusammen mit einem Gebets und Sternen-Emoji – scheinbar als Hommage an ihren verstorbenen Vater.

Quelle: instagram.com

Ein drittes Bild zeigte ein Zitat mit der Aufschrift: „Jeder braucht Heilung. Nicht jeder weiß, wie man richtig geheilt wird. Niemand hat alle Antworten“. Außerdem versah sie ihren Beitrag mit dem Titel „Sei das Licht“.

Michael Jackson starb am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren, als Paris gerade 11 Jahre alt war. Er hinterließ auch ihre Brüder Prince Michael (jetzt 22) und Blanket (17).