Paris Jackson: Zuckersüße Geburtstagswünsche von ihrem Bruder zum 23.

04.04.2021 20:40 Uhr

Alles Gute zum Geburtstag Paris Jackson! Die Tochter des verstorbenen Michael Jackson feierte am Wochenende ihren 23. Geburtstag, gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Michael "Prince" Jackson Jr .

Der veröffentlichte anlässlich des besonderen Tages auch gleich ein paar süße Throwback-Fotos seiner kleinen Schwester, begleitet von einer liebevollen Botschaft.

„Es ist verrückt zu glauben, dass du meine kleine Schwester @parisjackson bist. Du bist gewachsen und hast so viel gelernt, und ich könnte nicht stolzer auf die Frau sein, die du bist und auf den Weg, den du gehst“, schrieb Prince Jackson.

Süße Geschwister-Geburtstagsgrüße

„Ich mag diese Fotos, weil ich denke, sie zeigen unsere Dualität, das Yin und das Yang. Ich liebe dich, Yabyab. ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG!“ fügte der 24-Jährige hinzu. „Mach weiter, was du tust, du bist so großartig und ich hoffe du hast einen großartigen Tag!“

Prince und Paris sind die ältesten Kinder der verstorbenen Musiklegende. Bei der Mutter handelt es sich um Debbie Rowe (62), mit der Michael Jackson von 1996 bis 1999 verheiratet war. Außerdem ist der verstorbene King of Pop auch Vater des inzwischen 19-jährigen Prince Michael Joseph Jackson.

„Er ist alles für mich“

Im Juli letzten Jahres schwärmte Paris Jackson von ihrem großen Bruder, während sie zusammen in einem seltenen gemeinsamen Interview von „Good Morning America“ auftraten . „Er ist alles für mich. Ich habe immer zu ihm aufgeschaut und wollte immer seine Zustimmung. Ich wollte ihm ähnlicher sein.“

Die extrovertierte Sängerin fügte hinzu: „Um zu hören, wie er mir in vielem zustimmt, nicht nur zustimmt sondern es auch genießt, was ich tue – das ist alles für mich“.

Er war bereits als ihr Produzent tätig

Prince war ausführender Produzent von Paris‘ Musikvideo zu „Your Look (Glorious)“. „Es war großartig“, sagte er ebenfalls bei GMA. „Als wir aufwuchsen, haben wir schon als Familie darüber gesprochen, in Zukunft zusammenzuarbeiten.“ Und weiter erzählte er: „Es war also so cool, den dynamischen Wandel zu sehen und sie als Talent und Künstlerin in dem Musikvideo. Und ich war der Produzent, irgendwie hinter den Kulissen, der alles zusammenstellte“.

Paris veröffentlichte im November ihr Solo-Debütalbum „Wilted“.