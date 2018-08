Pascal Behrenbruch: „Man kämpft, gibt alles und fliegt trotzdem raus“

Samstag, 25. August 2018 10:24 Uhr

Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch wurde am Freitagabend als erster Bewohner der diesjährigen Staffel von den Zuschauern aus „Promi Big Brother“-Haus gewählt. Zunächst war der 33-Jährige allerdings schwer allerdings geschockt: „Was? Krass!“ Verlieren, und dann auch noch als Erster, hatte er nicht auf dem Plan.

Schnell lieferte der 1,96m große Behrenbruch eine Erklärung für die Gründe nach: „Weil ich nicht im öffentlichen Leben bin.“ Da mag er recht haben. Aber das kann nur einer der Gründe sein.

In der Late-Night-Show bei SIXX sagte er dann etwas gefasster: „So etwas kenn ich nicht. Im Leistungssport gibt es das nicht, man kämpft und gibt alles und fliegt trotzdem raus“.

„Man kann nicht über alles reden“

Pascal, dessen größter Erfolg der Gewinn der Europameisterschaft 2012 war, schrieb dann noch in der Nacht bei Insta: „DANKE an Alle – bin zwar sehr traurig und schockiert – ABER so ist das leider heutzutage“. Im Netz wurde Behrenbruch von Fans der Show zuvor vor allem Arroganz und Überheblichkeit vorgeworfen. Dazu schrieb der 95kg-Mann: „Die Leute, die nur Negatives schreiben, sollten bedenken, dass es nur eine Show ist“.

Behrenbruch sagte vor seinem Einzug zu SAT.1: „Mir fehlen die Abenteuer im Leben. ‚Promi Big Brother‘ ist eine super Herausforderung für mich. Das brauche ich mal wieder.“ Allerdings lieferte er einen der Gründe für sein Aus schon vor Wochen in dem Interview: „Ich rede gerne und ich rede gerne viel. Aber leider kann man vor so einem riesigen Publikum nicht über alles reden, auch wenn es noch so lustig, spannend oder polarisierend ist. Also wird die größte Herausforderung für mich sein, meine Zurückhaltung zu bewahren, aber trotzdem lustig und interessant zu sein.“

Übrigens: Der Zehnkämpfer, schon lange ein Freund klarer Worte, der auch mal aus dem Team des Leichtathletikverbandes geworfen wurde, arbeitet als Sportberater für Führungskräfte bei der Flughafengesellschaft Fraport am Flughafen Frankfurt am Main.

Vor zwei Jahren wurde Behrenbruch Vater. (KT)