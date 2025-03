Stars ‚Passiert nur weißen Männern‘: Paloma Faith fühlt sich vor der Cancel-Kultur sicher

Paloma Faith - November 2024 - Music Industry Trust Awards 2024 - London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 09:00 Uhr

Paloma Faith glaubt nicht, dass sie jemals „gecancelt“ wird.

Die 43-jährige Pop-Sängerin behauptet, dass sie aufgrund ihrer eigenen Erziehung „ziemlich großspurig“ sein kann, wenn es um ihre eigene Meinung geht; etwas, das heutzutage immer wieder Prominente ins Aus katapultiert. Aber sie bestand jetzt darauf, dass es nur „heterosexuelle weiße Männer“ seien, die es „verdienen“, aus der öffentlichen Gunst geworfen und gecancelt zu werden.

Paloma sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass ich gecancelt werde.“ Sie sei zwar ziemlich großspurig, was ihre Moral und ihre Ethik angehe, aber sie habe trotzdem das Gefühl, dass ihre Politik in Ordnung ist. „Ich wurde von einem Sozialisten in einem multikulturellen Umfeld aufgezogen, mit Schwulen, Heteros, Transsexuellen, Drag Queens, allen, überall um mich herum. Ich erinnere mich, dass mein Cousin mich zu einer Hausparty mitnahm, als ich etwa zehn Jahre alt war, und ich sah zum ersten Mal in meinem Leben einen Crossdressing-Mann, der es mir erklärte.“ Es gebe allein wegen ihrer Jugend keine Möglichkeit, dass sie irgendetwas tun könnte, weshalb sie gecancelt werden könnte. „Ich war immer auf der richtigen Seite, was Ethik und Moral angeht. Die meisten Leute, die zur Rede gestellt werden, sind heterosexuelle weiße Männer, nicht wahr? Sie haben es verdient.“

Abseits ihrer Gesangskarriere hat die ‚New York‘-Sängerin den ‚Mad, Sad, Bad‘-Podcast gestartet, in dem sie andere Prominente interviewt und behauptet, dass Stars wie Mel B und Katherine Ryan ihre Einladung zu einem Gespräch nur angenommen haben, weil sie von Anfang an eine so „nette“ Person ist. Sie sagte: „Ich habe das Glück, dass ich Kontakte habe, und ich war im Laufe meiner Karriere nett genug zu den Leuten, dass sie gesagt haben: ‚Ja, natürlich.‘ Es zeigt nur, dass es sich auszahlt, freundlich zu sein.“