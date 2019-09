Patricia Blanco mit 48 ein Baby: „Ein Kind wollte ich ja immer“

Patricia Blanco will mit 48 Jahren Mutter werden. Die Tochter von Schlager-Dinosaurier Roberto Blanco schwebt auf Wolke Sieben: Nachdem ihre letzte Beziehung im Herbst 2018 scheiterte, traf sie vor einiger Zeit endlich den Mann fürs Leben.

Mit Moderator Andreas Ellermann will die schöne Patricia jetzt sogar eine Familie gründen. „Ein Kind wollte ich ja immer“, sagt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Interview mit RTL, „Wenn Gott will, dann wird es kommen. Der Andreas ist auf jeden Fall der Richtige, ja also wenn, dann Andreas.“

Für Andreas zog Patricia sogar von Nizza nach Hamburg.

Quelle: instagram.com

Erstmal auf Reisen gehen

Ihr Angebeteter sieht die Sache mit dem Kinderkriegen allerdings ziemlich gelassen. Er erklärte: „Wir wollen jetzt erstmal reisen, wollen fröhlich sein. Aber ausgeschlossen ist das alles nicht.”

Erst seit Ende Juni ist die Beziehung der beiden bekannt. Nach den vielen Negativ-Schlagzeilen der letzten Monate kam das Glück für Patricia damit genau zur richtigen Zeit. Gegenüber RTL sagte sie vor kurzem: „Ich wünsche mir sehr eine langfristige Beziehung.“ Dass ihr Liebster sie trotz ihrer verpfuschten Operationen liebt, beeindruckt die 48-Jährige am meisten. Sie berichtete: „Und vielleicht sind das ja genau die Dinge, wo du erkennst, ob der Mann dich wirklich liebt oder nicht.“