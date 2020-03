Patricia Kellys Haus wurde gesegnet. Von ihm hier

Patricia Kelly kehrte ihrer alten Heimat Düsseldorf zuletzt den Rücken zu und zog stattdessen mit ihrer Familie nach Mallorca. Dort lebt die Sängerin mittlerweile mit ihrem Mann Denis und den gemeinsamen Söhnen in einem 110 Jahre alten Haus.

2018 entschied sich die 50-Jährige dazu das urige Gebäude in einem kleinen Dorf im Westen der Insel zu kaufen und putzte es zu ihrem neuen Zuhause raus. „Das ist mein geheimes Versteck, mein Zufluchtsort zwischen meinem Rock‘n‘Roll-Leben auf Tour“, berichtete die Künstlerin gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung.

Schwere Zeit

Doch anstatt sich eine teure Villa in den Bergen Mallorcas zu kaufen, zog es die Familienmutter bewusst vor sich ganz bescheiden in der Nachbarschaft von Einheimischen niederzulassen. „Ich wollte bewusst keine abgeschottete Finca, da hätte ich Angst, einsam zu sein“, erklärte sie weiter.

„Ich habe das Haus sogar segnen lassen, von einem befreundeten Mönch. Den habe ich dafür einfliegen lassen. So etwas leiste ich mir gerne. Hier habe ich dafür jetzt auch mein persönliches Seelenheil“, so Kelly. In den 90ern erlitt die Musikern eine schwere Rückenmarksentzündung. In dieser Zeit fand Künstlerin zu Gott und lebt seitdem als strenge Katholikin.

