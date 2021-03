Patrick J. Adams: Meghans „Suits“-Kollege schießt gegen Königsfamilie

05.03.2021 23:20 Uhr

Zahlreiche Freunde und Kollegen haben Herzogin Meghan nach den Mobbing-Vorwürfen in Schutz genommen. Ihr ehemaliger Kollege Patrick J. Adams wählte harsche Worte.

Nachdem ehemalige Mitarbeiter in der britischen Tageszeitung „The Times“ Vorwürfe erhoben haben, dass Herzogin Meghan (39) angeblich Angestellte massiv gemobbt haben soll, haben zahlreiche Freunde und Kollegen sich auf die Seite der 39-Jährigen gestellt. Zuletzt meldete sich nun Patrick J. Adams (39) zu Wort, an dessen Seite Meghan in der Serie „Suits“ zu sehen war. In mehreren Beiträgen auf Twitter lässt er kein gutes Haar an der britischen Königsfamilie.

It’s OBSCENE that the Royal Family, who’s newest member is currently GROWING INSIDE OF HER, is promoting and amplifying accusations of “bullying” against a woman who herself was basically forced to flea the UK in order protect her family and her own mental health.

— Patrick J Adams (@halfadams) March 5, 2021