Vorwürfe wegen berühmtem Vater Patrick Schwarzenegger wünscht sich manchmal einen anderen Nachnamen

Patrick Schwarzenegger (r.) mit Vater Arnold bei der "The White Lotus"-Premiere. (smi/obr/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 12:31 Uhr

Patrick Schwarzenegger ärgert sich über die Vorwürfe, er habe seine Rolle in der Erfolgsserie "The White Lotus" nur wegen seines berühmten Vaters bekommen. "Manchmal wünschte ich, ich hätte einen anderen Nachnamen", gibt er in einem Interview zu.

Der Schatten seines weltberühmten Vaters Arnold Schwarzenegger (77) scheint Patrick Schwarzenegger (31) auch bei seiner bisher größten Rolle nicht loszulassen. Der Schauspieler, der aktuell in der dritten Staffel der gefeierten HBO-Serie "The White Lotus" zu sehen ist, hat sich nun gegen Nepotismus-Vorwürfe zur Wehr gesetzt.

"Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen werden, dass ich diese Rolle nur bekommen habe, weil er mein Dad ist", erklärt Patrick Schwarzenegger im Interview mit "The Sunday Times". Diese Kritiker würden jedoch übersehen, wie viel Arbeit er in seine Schauspielkarriere investiert habe. "Sie sehen nicht die zehn Jahre Schauspielunterricht, die stundenlange Arbeit an meinen Charakteren oder die hunderten von erfolglosen Vorsprechen, bei denen ich war."

Video News

Zwischen Frust und Dankbarkeit

Der aufstrebende Schauspieler gibt zu, dass ihn die ständigen Vergleiche und Vorurteile belasten. "Natürlich ist es frustrierend. In solchen Momenten denkt man sich: Ich wünschte, ich hätte meinen Nachnamen nicht", gesteht er offen im Interview.

Dennoch würde er sein "Leben mit niemandem tauschen wollen". Er sei "sehr glücklich" über seine Eltern "und die Lektionen und Werte, die sie mir beigebracht haben". Patrick ist der älteste Sohn von Arnold Schwarzenegger und seiner Ex-Frau Maria Shriver (69). Er hat mit Katherine (35) und Christina (33) zwei ältere Schwestern und mit Christopher (27) einen jüngeren Bruder. Dazu kommt sein Halbbruder Joseph (27) aus Arnold Schwarzeneggers außerehelicher Affäre mit seiner damaligen Haushälterin Mildred Baena (69).

Familiäre Unterstützung für "The White Lotus"

Ironischerweise verdankt Patrick seinen Part in "The White Lotus" tatsächlich seiner Familie – wenn auch anders als von Kritikern vermutet. Wie er im Interview verrät, waren es seine Mutter und Schwestern, die ihn zum Vorsprechen ermutigten, nachdem sie gemeinsam die ersten beiden Staffeln geschaut hatten. "Jedes Mal wenn wir die Show sahen, sagte meine Mutter immer: 'Warum hast du nicht dafür vorgesprochen? Warum warst du nicht dabei?'", erinnert sich der Schauspieler.

In der dritten Staffel von "The White Lotus" spielt Patrick Schwarzenegger übrigens den ältesten Sohn eines erfolgreichen Geschäftsmannes, der im Unternehmen seines Vaters arbeitet. Also auch eine Art Nepo-Baby. Die neuen Folgen der Erfolgsserie gibt es seit dem 17. Februar bei Sky sowie seinem Streamingdienst Wow, nur einen Tag nach der Premiere in den USA, zu sehen.