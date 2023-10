Film Patrick Stewart: Noch einen weiteren ‚Star Trek‘

Bang Showbiz | 13.10.2023, 10:00 Uhr

Sir Patrick Stewart hofft, einen weiteren ‚Star Trek‘-Film drehen zu können.

Der 83-jährige Star spielte seit 1987 die Rolle des Captain Jean-Luc Picard in verschiedenen Film- und TV-Projekten des Sci-Fi-Franchise und hat ein weiteres Abenteuer auf der großen Leinwand ins Visier genommen.

Im Gespräch mit ‚Deadline‘ sagte Patrick: „Obwohl ich nie damit gerechnet hätte, dass es eine Serie namens ‚Star Trek: Picard‘ geben würde, bin ich sehr begeistert, dass wir ein weiteres Abenteuer machen könnten. Und ich denke, es wäre am besten, wenn es ein Film wäre. Wie am Ende von ‚Next Generation‘ haben wir dann vier Filme gemacht.“

Der ‚X-Men‘-Darsteller fuhr fort: „Nun, ich behaupte das nicht, aber wenn man bedenkt, wie unterschiedlich alle Hauptfiguren in ‚Picard‘ sind, hat sich jeder im Laufe der Zeit verändert. Und das waren Alex Kurtzman und Akiva Goldsman, die mit mir sprachen, als sie ‚Picard‘ vorstellten und darüber, dass sich unser Leben in 25 Jahren verändert hat. Deshalb würde ich mir wünschen, dass das Ensemble von uns einen bedeutungsvolleren Weg findet, sich zu verabschieden.“ Trotz seiner Wünsche erklärte Patrick, dass ein neuer Film noch nicht vereinbart, geschweige denn in Planung sei. Er sagte: „Wir werden sehen. Dem hat noch niemand zugestimmt, aber ich arbeite im Stillen vor mich hin.“