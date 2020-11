17.11.2020 18:00 Uhr

Paul Janke: Das sagt er zur Trennung von Andrej & Jenny

Ex-Bachelor Andrej Mangold und seine letzte Rose Jennifer Lange haben sich getrennt. Jetzt äußern sich seine Vorgänger zum Liebes-Aus. Angeführt von Ur-Bachelor Paul Janke.

Das Bachelor-Paar Andrej Mangold (33) und seine Jennifer Lange (27) gaben vor wenigen Tagen das Liebes-Aus bekannt. Von Anfang an stand das Kennenlernen in der Kuppelshow und die daraus resultierende Beziehung massiv in der Öffentlichkeit. Da ist es kein Wunder, dass sich zu der Trennung der beiden viele ihrer Kollegen äußern…

Sie gaben ihr Liebes-Aus via Instagram bekannt

Nach ihrem „Sommerhaus der Stars“ auftritt vor wenigen Wochen, machten sich Andrej und Jenny mehr als unbeliebt bei den Zuschauern. So musste sie in den letzten Monaten mit viel Hass auf ihren Social-Media-Kanälen klar kommen. Eine Zerreißprobe für das Bachelor-Paar, die die beiden anscheinend nicht gemeinsam meistern konnten. Vor wenigen Tagen gaben sie via Instagram das Liebes-Aus bekannt.

DAS sagt Paul Janke zur Trennung

Auf die Bekanntgabe der beiden Influencer, meldeten sich natürlich auch einige ihrer Kollegen zu Wort. Darunter der allererste Bachelor Paul Janke (39). Auf seinem Instagram-Kanal postet er ein Bild von sich und Andrej und schreibt dazu: „Um zu verstehen, warum manche überall ihren Senf dazugeben, musst du lernen, wie eine Bratwurst zu denken.“ Darunter geht er noch ausführlicher auf das Liebes-Aus ein. Paul erklärt, dass man die beiden nicht mögen muss und ihr Verhalten im „Sommerhaus“ auch nicht gutheißen muss, aber dass man die Privatsphäre der beiden respektieren sollte.

Auch Sebastian Pannek nimmt Stellung

Paul ist jedoch nicht der einzige Ex-Bachelor, der sich zur Trennung von Andrej und Jenny geäußert hat. Auch Sebastian Pannek (34), Bachelor von 2017, beantwortet in einer Fragerunde auf seinem Instagram-Kanal, was er zum Liebes-Aus der beiden sagt. Auch er schließt sich Pauls Meinung an: „Ich sage dazu nichts. Denn das wenigste, was man nach einer Trennung gebrauchen kann, sind Menschen, die öffentlich ihre Meinung über private Dinge anderer äußern, welche sie überhaupt nichts angehen.“

Er weiß, wie sich Andrej und Jenny fühlen

Sebastian müsste wohl mit am besten wissen, in welcher Situation sich Andrej und Jenny gerade befinden. Denn auch das Ende der Beziehung mit seiner „Bachelor“-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn im Jahr 2018 wurde in der Öffentlichkeit stark diskutiert… Inzwischen ist Sebastian allerdings bereits verheiratet und Vater eines Sohnes gemeinsam mit Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin Angelina Pannek.

(AK)