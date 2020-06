Paul Janke hat eine neue Frisur

Paul Janke hat seinen Instagram-Followern gerade seine Sommer-Frisur präsentiert. Die Fans sind hellauf begeistert und besonders den Frauen scheint der neue Look des Ur-Bachelors zu gefallen.

Der 38-Jährige trägt seine Mähne zumindest auf dem Foto nämlich nicht wie gewohnt nach hinten gegelt. Stattdessen hat er sein voluminöses Haupthaar zur Seite gekämmt.

Quelle: instagram.com

Das sagen die Nutzer

„Eine Mischung aus Beach- und Abendfrisur in einem“, beschreibt ein Nutzer den Look. „Bitte lass deine Haare so“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Offensichtlich scheint der Frauenschwarm derzeit gerne mit seiner Frisur zu experimentieren. Erst vor wenigen Tagen hat er ein Bild gepostet, auf dem er sich mit verwuscheltem Haupthaar gezeigt hat. Paul Janke kann eben alles tragen.

Quelle: instagram.com

Mehrere TV-Auftritte

Der Blondschopf wurde 2012 bekannt, als der an der zweiten Staffel von „Der Bachelor“ teilgenommen hat. In den Jahren danach folgten Auftritte bei „Lets Dance“ sowie ein Einzug ins „Promi Big Brother„-Haus.

Privat spielt die Sportskanone gerne Fußball, eine Frau hat er derzeit aber nicht an seiner Seite.