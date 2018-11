Paul Janke: Neue Liebe durch die Chippendales?

Sonntag, 11. November 2018 10:18 Uhr

Berufs-Womanizer Paul Janke hofft, bei den Shows der US-Stripper-Gruppe Chippendales die Liebe zu finden.

Der 37-Jährige hat schon so einiges versucht, um die Frau seines Herzens zu finden. 2012 nahm er an der TV-Show ‚Der Bachelor‘ teil und überreichte seine letzte Rose Anja Polzer. Diese Liebe hielt nur kurz. Auch bei ‚Bachelor in Paradise‘ fand der Hobby-Fußballer nicht die Eine. Nun ist er als Moderator mit den Chippendales unterwegs und hofft, bei einer der Shows endlich seine Herzdame zu finden.

Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung verriet der TV-Star: „Ich mache ja eigentlich die Chippendales-Tour, weil ich echt alles versucht habe. Musste ins Fernsehen gehen, weil ich anders keine Frau kennen gelernt habe. Und bei den Chippendales, da gibt es tausende Frauen, da muss das doch klappen.“

Er findet Sylvie Meis heiß

Die Fans drücken ihm dafür sicher die Daumen. Doch was genau muss eine Frau denn haben, um das Herz des hübschen Blondschopf zu erweichen?

Kürzlich erst verriet der Hamburger, dass er insgeheim für Moderatorin Sylvie Meis schwärmt und ihr am liebsten Rosen schicken würde. Sylvie ist aktuell offiziell Single. Vielleicht hat Paul da ja sogar eine Chance?

Quelle: instagram.com