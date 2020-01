Paul Janke: So dramatisch verabschiedet er sich von Instagram

Paul Janke (38) will ein Zeichen setzen und als gutes Vorbild vorangehen. Deswegen verabschiedete er sich jetzt von Instagram, der Umwelt zuliebe. Bereits in seiner Instagra-Story kündigte er seinen Abschied an, jetzt macht er ernst.

Auf Instagram schreibt er: „So ihr lieben. Ich habe es schon in meiner Insta-Story angekündigt. Ich werde erst mal offline gehen! Ich habe die letzten Tagen über den Energieverbrauch durch Internet hingewiesen und möchte ein Zeichen setzen.“

Follower sind zwiegespalten

Paul Janke hofft natürlich auch, dass einige seiner Follower mitziehen und ermutigt sie, bei der Aktion dabei zu sein: „Ich stoppe meine Aktivitäten dem Klima zuliebe und bin hier erst mal raus…„Don’t click, don’t watch, don’t Post!“ Wer Lust hat, kann natürlich gerne mit machen…“

Seine Follower sind begeistert, einer schreibt: „Tolle Entscheidung ich war vor Weihnachten auf einige Wochen Offline ! So ne Social Media Pause tut echt gut.“ Es gibt aber auch einige, die mit der Aktion nichts anfangen können. Einer sagt: „Leute, das ist eine gekaufte soziale Media Pause von einem der schmutzigsten Energiekonzerne überhaupt. Damit wird der Natur in kleinster Weise irgendwie geholfen. Und hier wird er dafür noch gefeiert…“