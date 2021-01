13.01.2021 11:11 Uhr

Paul Janke verheiratet? Er trägt auffälligen Ring

Ist Ex-"Bachelor" Paul Janke etwa vom Markt? Ein neues Bild von ihm heizt die Gerüchteküche ordentlich an, denn der blonde Hamburger zeigt sich mit einem auffälligen Ring.

Seit seiner Teilnahme beim „Bachelor“ im Jahr 2012, ist eher wenig über das Liebesleben von Paul Janke bekannt. Lediglich eine längere Beziehung zu Kathrin Bösch, die aber erst nach deren Trennung bekannt geworden ist, soll er gehabt haben.

Er trägt einen Ring

Jetzt postete der blonde Paul zwei neue Bilder von sich, auf denen er einen auffälligen Ring am Finger trägt. Was hat es damit auf sich? Ist Paul etwa vergeben und sogar verheiratet?

Die Gerüchte heizt er außerdem mit der Bildunterschrift an, denn zu einem der Spiegelselfies schrieb er: „Neues Jahr – Neues Glück“ und unter das andere Bild schrieb er: „Es ruckelt immer ein bisschen, bevor das Leben in den nächsten Gang schaltet.“

Paul schweigt und genießt

Die kryptischen Nachrichten lassen viel Raum zum Spekulieren und aufmerksame Fans des Sunnyboys ließen es sich nicht nehmen, in den Kommentaren nachzuhaken.

„Heute mit Ehering unterwegs… “ und „Schöner Ring. Ein Bachelor weniger auf Mallorca“, schreiben einige unter die Bilder. Er selbst ging auf die Gerüchte nicht ein und hüllte sich in dezentes Schweigen.

Er ist wählerisch

Offiziell ist Paul nicht vergeben, was vielleicht aber auch daran liegt, dass er mit Beziehungen nicht in der Öffentlichkeit hausieren geht und sich eher bedeckt hält, was sein Liebesleben betrifft.

Erst vor wenigen Monaten erzählte seine ältere Schwester Anna gegenüber RTL, dass Paul sehr wählerisch bei Frauen sei. „Er lässt sich optisch blenden“, weiß Anna. „Die Frau muss man ja erst einmal backen, das sind Ansprüche, die schwer zu erfüllen sind.“

Mal schauen, ob Paul das Geheimnis um dem mysteriösen Ring noch lüftet…

(TT)