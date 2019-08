Paul Kalkbrenner: Das ist sein neuer Song „No Goodbye“

Freitag, 2. August 2019 17:28 Uhr

In weniger als 100 Tagen ist schon wieder Weihnachten und die ersten Newsletter mit Frühkäufer-Angeboten trudeln ein. Einer, der damit aber nichts anfangen kann, ist Star-DJ Paul Kalkbrenner (42). Der lebt im Hier und Jetzt und befindet sich mitten in der Festival-Saison. Das erklärt auch seinen neuen Track „No Goodbye“.

Paul Kalkbrenners bisherige Erfolgsbilanz liest sich wie ein Märchenbuch – knapp 250 Millionen Streams allein auf Spotify, sowie über 172 Millionen Youtube-Streams. Und nicht nur die Zahlen sprechen für Pauls Popularität und stetig wachsende Fangemeinde, auch seine #1 Platzierung für „7“ in den Offiziellen Deutschen Charts und die Shows für die er als Headliner gebucht wird.

Außerhalb der Komfortzone

Jüngst war Kalkbrenner Aushängeschild des renommierten Sónar-Festivals in Barcelona und veröffentliche jetzt, inmitten eines vollgepackten Festival-Schedules, eine neue Single, die in vielerlei Hinsicht typisch „Kalkbrenner“ ist & doch wagt er sich aus seiner Komfortzone und probiert etwas völlig neues, für ihn in der Form noch nie Dagewesenes.

Schön zu sehen, dass der Produzent und Techno-DJ auch im Jahr nach der Veröffentlichung seines achten und bis dato persönlichsten Albums „Parts Of Life“ noch lange nicht genug von der Musik hat.