Paul McCartney für vegane Ernährung: „Niemand muss Fleisch essen“

Paul McCartney setzt sich dafür ein, dass es mehr vegane Mahlzeitenoptionen an britischen Schulen gibt. Der Musiker engagiert sich seit vielen Jahren für die Tierrechtsorganisation "PETA" und ist bekennender Vegetarier.

Zusammen mit seinen Töchtern Stella und Mary hat er sich nun einer neuen Kampagne angeschlossen, die den Speiseplan in Schulkantinen „flexibler“ gestalten will.

Derzeit sind Schulen in Großbritannien dazu verpflichtet, Fleisch, Fisch und Milchprodukte in Kantinen zu servieren. Das will der 78-Jährige schnellstmöglich ändern.

Es sollte nicht verpflichtend sein

„Niemand muss Fleisch essen, also sollte es nicht verpflichtend sein, es in Schulen aufzutischen. Es ist an der Zeit, die Essens-Standards an Schulen zu überarbeiten, um dem Planeten zu helfen, Tiere zu retten und gesundes Essen zu bewerben“, so der Musiker in einem Statement.

Laut einer „PETA“-Umfrage von 2019 sprechen sich 70 Prozent aller Schüler dafür aus, mehr vegane Optionen in Kantinen zu haben. Die Organisation selbst weist auf die positiven Auswirkungen einer pflanzlichen Ernährung für die Umwelt hin.

Vorteile von veganer Ernährung

„Während sich die Welt Gesundheits- und Klimakrisen gegenübersieht, ist Veganismus eines der besten Dinge, die junge Leute für Tiere, den Planeten und ihre eigene Gesundheit tun können“, heißt es so. (Bang)