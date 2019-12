Paul McCartney und weitere Promis rufen zu „Veganuary“ auf

‚The Beatles‘-Star Paul McCartney ermutigt alle Menschen zu einer Teilnahme beim ‚Veganuary‘. Der 77-jährige macht es sogar selbst vor: Vegane Ernährung kann so lecker und alltagstauglich sein.

Zusammen mit vielen weiteren Stars wie beispielsweise ‚Joker‘-Darsteller Joaquin Phoenix, ‚The Big Bang Theory‘-Schauspielerin Mayim Bialik und ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘-Darstellerin Anne Menden ruft der Musiker dazu auf, einen Monat lang auf alle tierischen Produkte zu verzichten – dem Planeten zuliebe.

Quelle: instagram.com

Vorteile der Welt durch einen Monat Veganismus

Der fünffache Vater erklärt dazu: „Ich bin seit über 40 Jahren Vegetarier und dabei geblieben, weil ich glaube, dass jede fleischlose Mahlzeit ein Gewinn für die Tiere und den Planeten ist. Deshalb habe ich mit meinen Töchtern Mary und Stella ‚Meat Free Monday‘ ins Leben gerufen und aus dem gleichen Grund unterstütze ich auch ‚Veganuary'“.

„Wir alle versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen, warum also nicht anmelden, mitmachen und sehen, wie es dir dabei geht? Es könnte das Beste sein, was du je getan hast“, so der Singer-Songwriter weiter. Glaubt man den Prognosen des Umweltforschers Joseph Poore können unglaubliche 2,5 Millionen Liter Wasser und 41 200 Tonnen CO2 eingespart werden, wenn sich 350 000 Menschen einen Monat lang rein pflanzlich ernähren.

Auch hierzulande Unterstützer

Diese Werte entsprechen mehr als 450 000 Flügen von Berlin nach London und ausreichend Wasser, um ein Olympia-Schwimmbecken zu füllen. Die Resonanz der Aktion ist riesig, was wohl angesichts der Klimakrise und ihrer katastrophalen Auswirkung auf die ganze Welt kaum verwundern dürfte. Geschäftsführerin Ria Rehberg berichtete stolz, dass sich alle 15 Sekunden neue Mitstreiter für den ‚Veganuary‘ anmelden würden.

Auch ‚GZSZ‘-Darstellerin Anne Menden steht hinter dem Konzept des pflanzenbasierten Januars. „Wenn wir die intelligenteste Spezies auf diesem Planeten sind, sollten wir dafür sorgen, dass er gesund bleibt und ein sicheres Zuhause für jedes Lebewesen ist“, erklärt sie. „Das Schöne ist, es ist so einfach – eine vegane Ernährung hilft dem Klima und der eigenen Gesundheit. Probier es aus!“