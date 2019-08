Paul van Dyk glücklich: Seine Frau hat den Gipfel erreicht

Mittwoch, 14. August 2019 12:02 Uhr

DJ Paul van Dyk hat schon viele musikalische Gipfel erklommen, nun zeigte er sich stolz auf seine Frau Margarita, die den Gipfel eines 5642 Meter hohen Berges im Kaukasus bestieg.

Der deutsche DJ und Musikproduzent Paul van Dyk (47) zeigt sich stolz auf seine Frau, die den Gipfel des 5642 Meter hohen Berges Elbrus im Kaukasus erklommen hat. „Meine mutige, kühne Frau Margarita erreichte den Gipfel des Mount Elbrus und ließ die PvD-Fahne auf dem höchsten Punkt Europas wehen!“, schrieb er am Dienstag auf Facebook und Instagram.

Dazu stellte er ein Foto, das Margarita und einen Begleiter auf einem schneebedeckten Berggipfel zeigt. Gemeinsam halten sie eine Flagge mit dem Schriftzug „Paul van Dyk“.

Quelle: instagram.com

Seit 2017 verheiratet

Der Mount Elbrus ist der höchste Berg Russlands. Je nach Definition der innereurasischen Grenze gilt er oder der Mont Blanc in Frankreich (4810 Meter) als höchster Berg Europas.

Paul van Dyk ist seit März 2017 mit der Kolumbianerin Margarita Morello verheiratet. Zuvor war er dreizehn Jahre mit seiner Frau Natascha verheiratet.

Er tritt derzeit in Ibiza auf. Der Erfolgs-DJ stürzte im Februar 2016 beim „A State Of Trance Festival“ in Utrecht von der Bühne und zog sich einen doppelten Bruch der Wirbelsäule und ein Schädel-Hirn-Trauma zu. (dpa/KT)