Paul Walker: Neuer Trailer zu Filmdoku

Mittwoch, 21. November 2018 22:39 Uhr

Fast fünf Jahre ist es her, dass der „Fast & Furious“-Star Paul Walker ums Leben kam – am 30. November jährt sich sein Todestag. Die Dokumentation „I Am Paul Walker“ ehrt den zu früh verstorbenen Darsteller, nun erscheint auch eine länger Fassung. Der neue Trailer gibt erste Einblicke.

2013 kam Paul Walker bei einem Autounfall im Alter von nur 40 Jahren ums Leben und wurde so endgültig zur Ikone. Die Doku „I Am Paul Walker“ begibt sich auf Spurensuche und lässt Freunde und Zeitzeugen zu Wort kommen – darunter die Familie des Stars, seine Freunde sowie Mitglieder der „Fast & Furious“-Crew, darunter Co-star Tyrese Gibson und die Regisseure Rob Cohen und Wayne Kramer.

Die Neufassung der Doku, die ab dem 4. Dezember auf DVD erhältlich sein soll, fällt rund eine halbe Stunde länger aus als die Ursprungsfassung. Mit bisher ungesehenen Aufnahmen zeigt „I Am Paul Walker“ den humanitären Einsatz des Stars bei der NGO „Reach Out Worldwide“ ebenso wie seine Liebe zum Surfen.