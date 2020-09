13.09.2020 23:19 Uhr

Paul Walker: Rührendes Gedenken der Tochter

Paul Walkers Tochter Meadow teilte anlässlich seines 47. Geburtstages einen Beitrag zum Gedenken an ihren verstorbenen Vater.

Das Foto, das sie auf Instagram postete, zeigt sie als Kleinkind neben dem, damals noch sehr jungen Schauspieler. „In dem Moment, als mir klar wurde, dass wir Zwillinge sind“, schrieb Meadow am Samstag zu dem Bild. „Alles Gute zum Geburtstag an die schönste Seele.“

Quelle: instagram.com

Tödlicher Autounfall

Der Hollywood-Star starb am 30. November 2013 im Alter von nur 40 Jahren bei einem tödlichen Autounfall – zusammen mit seinem Freund und Finanzberater Roger Rodas (38).

Paul Walker war am bekanntesten für seine Rolle als Brian O’Conner in der Filmreihe „ Fast & Furious “, er war in sechs Filmen der Franchise mit dabei.

Meadow war zum Zeitpunkt von Walkers Tod 15 Jahre alt und lebte damals seit zwei Jahren mit ihm in Kalifornien. Als Teenager stand sie im Zentrum eines Sorgerechts- und Erbrechtsstreits zwischen ihrer Mutter Rebecca Soteros und der Familie Walker. 2014 wurde sie zur alleinigen Erbin von Walker ernannt.

Hätte er überleben können?

Ein Jahr später verklagte sie den deutschen Autohersteller Porsche mit der Behauptung, ihr Vater habe den Unfall zunächst überlebt, habe sich aber nicht vom Sicherheitsgurt des Porsche Carrera GT 2005 befreien können. Meadow und Porsche legten ihre Klage im Jahr 2017 für eine nicht genannte Vergleichssumme bei.

Meadow wirbt mit „Do Good“-Challenge

Die 21-jährige Meadow startete auf Instagram auch die sogenannte „Do Good Challenge“. „Zu Ehren des Geburtstages meines Vaters starte ich unsere jährliche Challenge ‚Gutes tun'“, schrieb sie in einem separaten Instagram-Beitrag. „Dieses Jahr halte ich es einfach und nah bei meinem Herzen. Ich bin so gesegnet mit meinen besten Freunden.“ Bei der Challenge kann es um die verschiedensten Dinge gehen, unter anderem Spenden für eine gute Sache oder auch einfach mehr für die Familie da sein.

Quelle: instagram.com

„Meine Freunde sind meine Familie“

Meadow schrieb zu dem Foto, das sie mit einer engen Freundin zeigt: „Meine Freunde sind mein Anker. Sie sind meine Familie. Sagt euren Freunden, dass ihr sie liebt“. Meadow hat auch einige von Walkers ehemaligen Co-Stars und anderen berühmten Gesichtern unter dem Beitrag markiert, darunter Vin Diesel, Jordana Brewster und Rapper YG.