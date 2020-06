Paul Walker und Vin Diesel: Auch ihre Kinder sind eng verbunden

Wie eng Paul Walker und Vin Diesel auch hinter Kamera waren, daraus machten sie keinen Hehl. Und auch ihre Kinder mögen sich offenbar sehr.

Die beiden US-Actionfilm-Stars Paul Walker (1973-2013) und Vin Diesel (52) waren nicht nur cineastisch untrennbar miteinander verbunden. Ihre enge Freundschaft auch hinter der Kamera, die Diesel nach Walkers überraschendem Unfalltod ein ums andere Mal beschwor, verbindet offenbar auch ihren Nachwuchs. Zum Beweis postete Walkers Tochter Meadow Walker (21) nun ein Gruppenselfie auf Instagram. Darauf ist sie zusammen mit Diesels drei Kindern zu sehen. Ihr Kommentar dazu spricht Bände: „family, forever“ (Dt. „Familie, für immer“).

Der gebürtige New Yorker Vin Diesel und der Kalifornier Paul Walker wurden mit der Blockbuster-Reihe „Fast & Furious“ (seit 2001) zu Filmhelden. Der letzte komplette gemeinsame Film „Fast & Furious 6“ startete im Mai 2013 in den Kinos. Am 30. November 2013 verunglückten Walker und der Rennfahrer Roger Rodas bei einem Autounfall in Santa Clarita nördlich von Los Angeles tödlich.

In „Fast & Furious“ 7″ ist Paul Walker ebenfalls noch zu sehen. Als er starb, war allerdings erst die Hälfte seiner Szenen gedreht. Die Produktion wurde einige Monate nach seinem Tod mit einem abgewandelten Drehbuch und seinen Brüdern Caleb Walker (42) und Cody Walker (31) als Doubles fortgesetzt.

