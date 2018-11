Paul Walker: Was macht seine Freundin jetzt?

Freitag, 30. November 2018 09:25 Uhr

Vor fünf Jahren starb Schauspieler Paul Walker (40) bei einem schrecklichen Verkehrsunfall. Schon damals war über sein Privatleben wenig bekannt, er lebte gerne zurückgezogen und mochte den Hollywood-Trubel überhaupt nicht.

Seine damalige Freundin war die 23-jährige Jasmine Pilchard-Gosnell, die begannen sich zu daten, als sie erst 16 Jahre alt war. Wie schlimm der Verlust ihres Freundes für sie gewesen sein muss, mag man sich gar vorstellen.

Nun, fünf Jahre später soll Jasmine nicht nur eine neue Liebe gefunden haben, sondern sogar verlobt sein. Die heutige 28-jährige ist offenbar mit dem Musiker Travis Turpin zusammen, im Sommer wurde die Verlobung der Beiden bekannt.

Übrigens, nach dem Tod von Paul Walker wurde bekannt, dass auch er seine Jasmine heiraten wollte. Dazu kam es leider nicht mehr.

Quelle: instagram.com

Paul Walker: Seine 12 besten Filme

1998: Pleasantville – Zu schön, um wahr zu sein

2001: The Fast and the Furious

2003: Timeline

2003: 2 Fast 2 Furious

2005: Into the Blue

2006: Running Scared

2006: Antarctica – Gefangen im Eis

2008: Das Lazarus-Projekt

2010: Takers – The Final Job

2011: Fast & Furious Five

2013: Hours – Wettlauf gegen die Zeit

2013: Gangster Chronicles