"Mein ewiger Schutzengel" Paul Walkers Tochter Meadow teilt süßes Bild zu seinem Geburtstag

Meadow Walker ist die Tochter des 2013 verstorbenen Schauspielers Paul Walker. (wue/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 20:31 Uhr

Paul Walker wäre am 12. September 51 Jahre alt geworden. Seine Tochter Meadow erinnert sich mit einem Bild aus Kindheitstagen und bewegenden Worten an den verstorbenen "Fast & Furious"-Star - ihren "besten Freund".

Vor mittlerweile fast elf Jahren ist Paul Walker (1973-2013) bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Freunde, Familie und Fans erinnern sich in den sozialen Medien immer wieder an den US-Schauspieler, der vor allem mit der "Fast & Furious"-Reihe berühmt wurde. Seine Tochter Meadow (25) hat am 12. September, an dem Walker 51 Jahre alt geworden wäre, besonders emotionale Zeilen veröffentlicht.

Meadow Walker denkt täglich an ihren Vater Paul

"Alles Gute zum Geburtstag an meinen besten Freund", schreibt Meadow Walker auf Instagram zu einem alten Bild, auf dem sie als kleines Mädchen zu sehen ist, während ihr Vater zu ihr herunterschaut und sie anlacht. "Ich liebe und vermisse dich jeden Tag so sehr", erläutert die mittlerweile erwachsene Tochter des Verstorbenen. Und: "Ich danke dir für alles. Mein ewiger Schutzengel."

Video News

In einem weiteren Beitrag weist Meadow Walker außerdem auf die Arbeit der "Paul Walker Foundation" hin, die im Rahmen des Geburtstages des Schauspielers ein spezielles T-Shirt verkauft. Die Organisation unterstützt demnach junge Menschen, die sich insbesondere für den Schutz der Weltmeere und der Umwelt einsetzen.

Zum zehnten Todestag ihres Vaters hatte sie im vergangenen November einen kurzen Clip auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht. "Zehn Jahre ohne dich… Ich liebe dich für immer", schrieb sie zu dem Familienvideo, in dem die junge Meadow ihren Vater erschreckt, als dieser eine Tür öffnet. Lachend fällt der Schauspieler auf ein Bett. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag", ruft Meadow. Ihr Vater lacht und erklärt, wie sehr sie ihn erschreckt habe. Die beiden fallen sich in die Arme. "Was machst du denn da?", fragt er. "Das gibt's doch nicht."