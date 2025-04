Film Paul Walter Hauser teasert ‚Inside Out 3‘-Pläne an

Paul Walter Hauser - June 2023 - Avalon - The Afterparty Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2025, 17:00 Uhr

Paul Walter Hauser hat verraten, dass ‚Inside Out 3‘ in der Pipeline sein könnte.

Der 38-jährige Schauspieler, der im letzten Jahr in der englischen Originalversion von ‚Insider Out 2‘ die Stimme von Embarrassment (Peinlich) war, ist stolz darauf, wie das Franchise „bei Menschen jeden Alters Anklang gefunden hat“. Nachdem der erste Disney Pixar-Streifen des Franchise schon 2015 herauskam, hat der Star nun die Möglichkeit eines dritten Films der Reihe angedeutet.

Er erzählte ‚Comicbook.com‘: „Verrückt, es ist verrückt. Ich habe gehört, dass wir vielleicht noch einen machen werden. Ich weiß nicht wann, wie oder wo, aber der Film hat einfach Anklang bei Menschen jeden Alters gefunden und ich denke wirklich, was die ‚Inside Out‘-Filme von anderen Animationsfilmen unterscheidet, ist, dass sie Kinder nicht wirklich als weniger intellektuelle Wesen behandeln.“ Stattdessen seien die Filme lustige und brillante Geschichten, an denen Kinder wachsen können. „Wenn sie älter werden, verstehe sie einige der anderen Witze und es wird eine neue Resonanz finden.“

Disney hat noch keine offizielle Ankündigung zu ‚Inside Out 3‘ gemacht. Hauser, dessen Hollywood-Karriere neben seinem anderen Job als professioneller Wrestler für die Major League Wrestling (MLW) aufblüht, freut sich aber trotzdem, in so vielen großen „Kinouniversen“ involviert zu sein. Er fügte hinzu: „Ich liebe es einfach, ein Teil dieser Welten zu sein. Ich meine, schau dir Pixar an, ‚Cobra Kai‘, ich bin im neuen ‚Fantastic Four‘-Film, also Marvel und jetzt MLW. Ich liebe es, diesen Familien und diesen Filmuniversen beizutreten und ein Teil davon zu sein. Es war so eine Freude, Mann.“