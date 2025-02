Musik Shania Twain: „Bereit“ für Arbeit an neuer Musik Shania Twain verriet, dass sie „bereit“ dazu sei, neue Musik aufzunehmen. Die ‚You’re Still the One‘-Musikerin ist der Star des neuen Super-Bowl-Werbespots von Coffee Mate für das Cold Foam Creamer-Produkt, für das Twain den Werbesong ‚Gimme Cold Foam‘ singt. Die Arbeit an dem Projekt soll in Shania den Drang geweckt haben, ins Aufnahmestudio zurückzukehren. Die […]