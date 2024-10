Stars Tom Holland: Rolle in Christopher-Nolan-Film? Tom Holland ist im Gespräch für den neuen Film von Christopher Nolan. Es wird erwartet, dass der ‘Spider-Man’-Darsteller an der Seite von Matt Damon in dem noch unbetitelten Film auftreten wird, falls er für den Film unterschreibt. Insider haben ‘The Hollywood Reporter‘ verraten, dass der Film nicht in der Gegenwart spielen wird, jedoch ist noch […]