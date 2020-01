Pearl Jam kündigt neues Album an

Pearl Jam werden im März eine neue Platte namens ‚Gigaton‘ auf den Markt bringen. Es ist das erste Album der Rocker seit ‚Lightning Bolt‘ 2013. In einem Statement gibt Gitarrist Mike McCready nähere Einblicke in den Entstehungsprozess.

„Die Arbeit an dem Album war eine lange Reise. Es war zuweilen emotional dunkel und verwirrend, aber gleichzeitig auch eine aufregende und experimentelle Straßenkarte Richtung musikalischer Erlösung“, berichtet der Künstler. „Mit meinen Bandkollegen an ‚Gigaton‘ zu arbeiten gab mir letztendlich mehr Liebe, Bewusstsein und das Wissen um das Bedürfnis nach menschlichen Verbindungen in diesen Zeiten.“

Quelle: instagram.com

Pearl Jam kommt nach Deutschland

Die erste Single des Albums, ‚Dance of the Clairvoyants‘, wird bereits in den nächsten Wochen erscheinen, bevor es am 27. März die weiteren Songs gibt. Daneben haben die ‚Jeremy‘-Interpreten außerdem eine Tour durch Nordamerika angekündigt, die am 18. März in Toronto beginnen wird.

Bis zum 19. April wird die Band in Städten wie Baltimore, New York und Nashville performen. Auch Europa statten Pearl Jam 2020 einen Besuch ab. Dabei kommen sie auch nach Deutschland: Die Fans haben die Möglichkeit, die Musiker am 23. Juni in Frankfurt oder am 25. Juni in Berlin live zu erleben.