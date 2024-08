Tilda Swinton überreicht Trophäe Pedro Almodóvar erhält Ehrenpreis beim Filmfestival in San Sebastián

Pedro Almodóvar im Februar 2024 in der spanischen Hauptstadt Madrid. (dr/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 21:12 Uhr

Er gilt als Aushängeschild des europäischen Films. Dem spanische Regisseur Pedro Almodóvar wird beim renommierten Filmfestival in San Sebastián der Preis für sein Lebenswerk ausgehändigt. Die Trophäe überreicht vor Ort die britische Schauspielerin Tilda Swinton.

Große Ehre für den legendären spanischen Filmemacher (74). Der erfolgreiche Regisseur wird beim diesjährigen Filmfestival von San Sebastián mit dem begehrten Donostia-Preis für "außergewöhnliche Beiträge für das Kino" geehrt. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Die Organisatoren stellten bei der Begründung für ihre Entscheidung vor allem sein künstlerisches Talent hervor und seinen Mut bei der Herangehensweise an Themen aus dem LGBTIQ+-Universum. Die Preisverleihung ist für den 26. September anberaumt. Übergeben wird die Trophäe für das Lebenswerk von der britischen Schauspielerin Tilda Swinton (63).

Im Anschluss wird sein neuester Film "The Room Next Door" mit Swinton und Julianne Moore (63) in den Hauptrollen gezeigt werden. Dabei handelt es sich um den ersten in englischer Sprache gedrehten Streifen von Almodóvar. Der Film feiert im nächsten Monat bei den Filmfestspielen von Venedig seine Uraufführung. Das Festival in San Sebastián findet vom 20. bis zum 28. September statt.

Pedro Almodóvar ist ein Fan von San Sebastián

Der Schauspieler selbst vergab in San Sebastián bereits eigenhändig den Donostia-Preis an Kino-Legenden wie Al Pacino (84) und Antonio Banderas (64) und ist seit vielen Jahren eng mit der Stadt im Baskenland verbunden. In einem Statement sagte der Spanier: "Meine Karriere hat 1980 in San Sebastián begonnen, und seitdem bin ich oft zum Festival zurückgekehrt, mit oder ohne Film." Er habe sich dort immer sehr amüsiert. Die Stadt sei ein Ort mit großer Begeisterung für das Kino.

Pedro Almodóvar gilt als der bekannteste spanische Filmemacher des zeitgenössischen Kinos. 2000 wurde er sowohl mit einem Oscar als auch einem Golden Globe für "Alles über meine Mutter" für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. 2019 wurde er bereits bei den Filmfestspielen von Venedig mit einem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt.