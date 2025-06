Film Pedro Pascal: ‚Unzufriedenheit‘ über sein Marvel-Casting ist ihm bewusst

Pedro Pascal attends the CCXP Mexico 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2025, 09:00 Uhr

Pedro Pascal verriet, dass ihm die „Unzufriedenheit“ über sein Marvel-Casting „mehr bewusst“ sei als alles, was er je zuvor getan habe.

Der 50-jährige Schauspieler bereitet sich aktuell darauf vor, die Rolle des Reed Richards/Mister Fantastic im Marvel Cinematic Universe zu spielen, beginnend mit ‚Die fantastischen Vier: Erste Schritte‘ in diesem Jahr.

Der Star wird seine Rolle in ‚Avengers: Doomsday‘ im nächsten Jahr und in ‚Avengers: Secret Wars‘ im Jahr 2027 erneut aufnehmen. Pascal wisse jedoch auch, dass er Kritiker hat, nachdem einige behaupteten, dass er „zu alt“ für die Rolle sei. Andere Kritiker forderten ihn dazu auf, dass er seinen Bart stutzen solle. Der Prominente erklärte in einem Interview mit ‚Vanity Fair‘: „Ich bin mir der Unzufriedenheit über mein Casting mehr bewusst als über alles, was ich jemals getan habe. ‚Er ist zu alt. Er ist nicht der Richtige. Er muss sich rasieren.'“ Trotzdem freue sich der Darsteller auf die Veröffentlichung von ‚Die Fantastischen Vier: Erste Schritte‘. Der neue Film wird am 25. Juli erscheinen. Pedro fügte hinzu: „Ich spüre eine gewisse Vorfreude, da es unser gemeinsames Ziel und das, was wir teilen möchten, zu reflektieren scheint: all unsere verd****** Herzen auf einem Silbertablett in diesem Genre.“